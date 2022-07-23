В Укрпочте анонсировали уникальный запуск марки "Добрый вечер": когда она поступит в продажу

В конце мая в "Дие" прошел опрос по дизайну новой марки Укрпочты. Больше всего украинцев проголосовало за "Добрый вечер, мы из Украины".

В Укрпочте анонсировали запуск марки "Добрый вечер"

Эта фраза из одноименного трека от Probass ∆ Hardi стала вирусной. Не удивительно, что украинцы выбрали именно ее для новой почтовой марки. Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский рассказал, когда она поступит в продажу.

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Сегодня очень приятно пожелать всем доброго вечера, и рассказать о следующей марке – "Добрый вечер, мы из Украины!". Сначала – известная фраза фронтмена группы "ДахаБраха", затем – вирусный трек от Probass ∆ Hardi, а сейчас очередь новой марки – и где украинский трактор тянет вражескую технику,

– сообщил Смелянский.

По его словам, есть несколько моментов:

было доработано изображение, учитывая многочисленные просьбы в комментариях, и оно приобрело оригинальные филателистические признаки, поэтому пиратские футболки уже не подходят;

детали самого запуска сообщат на следующей неделе, но он точно будет отличаться от предыдущих своей уникальностью.

Когда планируют запуск

Укрпочта планирует запуск уникальной марки "Добрый вечер, мы из Украины" на 28 июля.

Детали обещали рассказать со временем, но уже сейчас сообщили, что будет тираж в 5 миллионов, художественный конверт с открыткой и, конечно, фирменный мерч.

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