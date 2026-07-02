"Путина просто свергнут": какой шаг диктатора может стать роковым

Топливный кризис и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее давят на экономику России. В то же время у Путина ограниченное пространство для маневра: новая масштабная мобилизация может спровоцировать внутренний бунт, а применение тактического ядерного оружия грозит потерей поддержки со стороны Китая.

Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный в эфире 24 Канала объяснил, какой шаг может стать для российского диктатора роковым. По его словам, если Кремль будет и дальше затягивать войну, а Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре, Москва рискует постепенно потерять контроль над регионами.

Смотрите также "Путин проигрывает эту войну": Зеленский заявил о провале России в Крыму и серьезных проблемах у врага

Новая мобилизация может спровоцировать внутренний бунт

У Кремля почти не осталось безопасных способов усилить войну. Дополнительный набор людей в армию ударит по тем, кого власти до сих пор пытались держать в стороне от боевых действий, и может резко изменить настроения внутри России. В такой ситуации недовольство способно выйти за рамки привычных жалоб на экономику или дефицит топлива.

Варианта усилить мобилизационные меры у Путина нет. Такой опции быть не может. Это очень быстро вызовет протест, и его просто сместят вместе с его кликой – в результате внутреннего бунта,

– подчеркнул Безсмертный.

Не дает диктатору свободы действий и зависимость от Китая. Попытка перейти к ядерной эскалации означала бы для Москвы потерю едва ли не последнего влиятельного партнера, который поддерживает экономические связи с Россией и помогает ей выдерживать давление Запада.

Применение тактического ядерного оружия невозможно, поскольку это будет означать полную утрату любого сотрудничества с Китаем,

– пояснил историк, политик и дипломат.

Нынешняя ситуация все больше напоминает последние годы войны СССР в Афганистане. Тогда падение цен на нефть обрушило доходы государства, которое уже не могло достичь поставленных военных целей. Теперь подобное давление создают удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые постепенно лишают российскую экономику ресурсов для продолжения войны.

Дефицит топлива может подорвать контроль Москвы

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам постепенно лишают Кремль возможности поддерживать войну без все более ощутимых последствий для самой России. Подобно тому, как падение нефтяных доходов ослабляло Советский Союз во время войны в Афганистане, нынешние проблемы с переработкой бьют по экономической основе российской системы.

У Путина сейчас есть два пути: сесть за стол переговоров и, затягивая их, продлить жизнь России или продолжать вести войну, пока Украина реализует свои тактические инструменты,

– пояснил Безсмертный.

Если ситуация не изменится, запаса прочности России, по его оценке, может хватить примерно на год-полтора. После этого экономический кризис способен перейти в политический, а отдельные регионы начнут все чаще действовать в собственных интересах, не дожидаясь решений из Москвы.

Одним из первых проявлений такого процесса может стать нежелание национальных республик делиться топливом с другими частями федерации. Регионы, имеющие собственное производство, будут пытаться оставлять ресурс у себя, усугубляя дефицит в других областях.

Зачем Татарстану поставлять бензин в другие республики? То же самое касается Чечни – зачем им становиться заложниками этой ситуации? Этот процесс начнет расшатывать всю систему,

– подчеркнул историк, политик и дипломат.

Такие шаги будут означать, что федеральный центр теряет способность управлять распределением критически важных ресурсов. В перспективе это может подтолкнуть национальные образования к отказу поддерживать войну Москвы и запустить гораздо более широкий процесс распада российского государства.

Бессмертный объяснил, что может свергнуть режим Путина: смотрите видео