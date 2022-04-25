"Новая почта" возобновляет работу в Буче и Ирпене: в мае откроет все отделения Киевской области

Киевская область уверенно возвращается к жизни после оккупации россиянами. Так свою работу возобновили отделения "Новой почты" в Буче, Ирпене, Макарове и Колонщине.

О возобновлении работы почтовая служба сообщила в своем фейсбуке. Также рассказали, что с 15 мая к работе вернутся все отделения Киевской области.

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С сегодняшнего дня, 25 апреля, заработали:

четыре отделения в Ирпене : Отделение №4, ул. Зарифы Алиевой, 85; №8, ул. Центральная, 6а; №11, ул. Украинская, 82 и №12, ул. Университетская, 2ф/2, пом.98;

: Отделение №4, ул. Зарифы Алиевой, 85; №8, ул. Центральная, 6а; №11, ул. Украинская, 82 и №12, ул. Университетская, 2ф/2, пом.98; два отделения в Макарове : Отделение №1, ул. Проектная, 1 и №2, ул. Кочубея, 1;

: Отделение №1, ул. Проектная, 1 и №2, ул. Кочубея, 1; одно отделение в Буче : Отделение №2, ул. Богдана Хмельницкого, 4;

: Отделение №2, ул. Богдана Хмельницкого, 4; одно отделение в Колонщине : Отделение №1, ул. Киевская, 26

В пресс-службе сервиса напомнили, что отделения работают 7 дней в неделю: в будни – с 10:00 до 17:00, в выходные – с 9:00 до 18:00.

Компания также сообщила, что до 15 мая Новая почта планирует открыть всю сеть отделений в Киевской области. Курьерская доставка доступна жителям Киевской области еще с прошлой недели.

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