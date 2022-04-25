Про відновлення роботи поштова служба повідомила у своєму фейсбуці. Також там розповіли, що з 15 травня до роботи повернуться всі відділення Київської області.

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Від сьогодні, 25 квітня, запрацювали:

чотири відділення у Ірпені : Відділення №4, вул. Зарифи Алієвої, 85; №8, вул. Центральна, 6а; №11, вул. Українська, 82 та №12, вул. Університетська, 2ф/2, прим.98;

: Відділення №4, вул. Зарифи Алієвої, 85; №8, вул. Центральна, 6а; №11, вул. Українська, 82 та №12, вул. Університетська, 2ф/2, прим.98; два відділення у Макарові : Відділення №1, вул. Проектна, 1 та № 2, вул. Кочубея, 1;

: Відділення №1, вул. Проектна, 1 та № 2, вул. Кочубея, 1; одне відділення у Бучі : Відділення №2, бул. Богдана Хмельницького, 4;

: Відділення №2, бул. Богдана Хмельницького, 4; одне відділення у Колонщині: Відділення №1, вул. Київська, 26.

У пресслужбі сервісу нагадали, що відділення працюють 7 днів на тиждень: у будні – з 10:00 до 17:00, у вихідні – з 9:00 до 18:00.

Компанія також повідомила, що до 15 травня "Нова пошта" планує відкрити усю мережу відділень на Київшині. Кур'єрська доставка доступна для мешканців Київської області ще з минулого тижня.

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