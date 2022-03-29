"Новая порция комбикорма из зомбоящика": как росСМИ подали слова Байдена о "Путине – мяснике"

Белому дому пришлось снова объяснять слова Джо Байдена. В Варшаве американский президент назвал Владимира Путина мясником.

Российская пропаганда, по кругу пускающая фейки, не смогла обойти и эти слова лидера США. Как кремлевские СМИ представляют информацию о заявлениях Байдена, в эфире 24 канала разобрали телеведущие Игорь и Юрий Гаврищаки.

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Пропагандисты пытаются зацепиться за хоть что-то

Они объяснили, что российская пропаганда пытается найти хоть что-нибудь, чтобы зацепиться и "продать" своим зрителям.

Своим слушателям нужно давать комбикорм из зомбоящика,

– сказал в эфире Игорь Гаврищак.

Российские СМИ "вырвали" кусок из речи Байдена и распространили слова: "Этот человек не может дальше управлять Россией". Ведущие кремлеботы начали кричать, что это призыв США к свержению власти в России.

"Якобы США вмешиваются в другую страну, чтобы свергнуть режим. Байден объяснил, что в планы Белого дома не входит смена режима в России, а это его личные слова", – заметил Юрий Гаврищак.

А что говорят российские власти

Байден отрекся от слов об изменении режима в России уже через день после того, как сделал такое заявление. Подтвердил эту информацию и государственный секретарь США Энтони Блинкен

Конечно, не могли обойти такие "оскорбительные" слова Байдена и в администрации Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такая позиция усложнит отношения между Вашингтоном и Москвой.

"На это Байден ответил, что так не считает, его высказывание является личным мнением и он не собирается отказываться от этих слов. Ведь Путин – действительно мясник, бомбящий мирное население", – пояснил Юрий Гаврищак.

Как российские СМИ подали слова Байдена о "Путине-мяснике": смотрите видео