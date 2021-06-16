Гендиректора Укрпочты будут назначать без конкурса: Смелянский ответил песней

Отныне генерального директора Укрпочты сможет назначать ее наблюдательный совет. Конкурсный отбор, как раньше, не будут проводить.

Кабмин согласовал такие изменения на заседании 16 июня. Причины такого решения обосновали в пояснительной записке к проекту соответствующего постановления.

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Почему изменили процедуру

Там указано, что проведение конкурса и утверждение его результатов может затянуться на длительное время, говорится о не менее 6 месяцах.

Такой длительный процесс, убеждены в Кабмине, может поставить под угрозу работу Укрпочты. Особенно – на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Реакция Смолянского

В документе подчеркнули, что неопределенность с кандидатурой руководителя компании будет угрожать стратегической инвестиционной программе, объемом 100 миллионов евро.

Действующий гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уже отреагировал на решение правительства, при чем – довольно оригинальным способом. Он написал, что пока ничего не будет комментировать, но вспомнил 2 песни.

Наши лучшие DJ-меломаны решают, какая песня откроет плейлист 1 июля – "Последний занавес (My Way)" Фрэнка Синатры или "Шоу должно продолжаться" Фредди Меркьюри,

– отметил чиновник.

При этом, по его мнению, обе композиции – это отличный выбор. Очевидно, Смелянский имел в виду то, что именно 30 июня завершается действие 3-летнего контракта, подписанного с ним в 2018 году.

Заметим, что Смелянский возглавляет Укрпочту с 1 июля 2016 года. Кроме этого, он член наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром.