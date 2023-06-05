Оккупанты начали новую волну фейков 4 июня. В фейсбуке уже появились десятки однообразных сообщений об угрозе так называемой "химической атаки" чуть ли не во всех крупных городах Украины – от Ужгорода до Черкасс.

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Что известно о новой российской лжи

Несмотря на постоянные волны информационных атак, которые осуществляют оккупанты, они даже не пытаются сделать свои фейки правдоподобными. Панические сообщения о химической угрозе, направленные на дискредитацию контрнаступления ВСУ, начали появляться на пустых, недавно созданных аккаунтах.

Сообщения со страницы Digital Worldclass россияне поставили на рекламу. В частности, химической атакой пугают такие города: Винницу, Днепр, Одессу, Львов, Хмельницкий, Полтаву, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Ужгород, Житомир, Ровно, Луцк и Черкассы.

Если вы видите в своей ленте публикации с пустых страниц, имеющих явные признаки фейка, пропаганды, ИПСО – не ставьте им брань и не пишите никаких комментариев,

– призвали в Центре стратегических коммуникаций.

Там объяснили, что любая активность и взаимодействие с подобными постами только повышает их популярность в соцсетях. Так что единственное, что необходимо сделать: сразу же пожаловаться на публикацию.

Кроме того, в центре считают, что такие "вбросы" направлены не только на нагнетание панических настроений среди украинцев, но и подталкивание к мирным переговорам с Россией.

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