Об этом стало известно из отрывков очередного эфира пропагандиста, информирует 24 Канал. Отметим, что кремлевские руководители ни пары из уст до сих пор не сказали о ситуации в Белгородской области.
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Снова кричит о ядерке
Шебекино – красивый "русский" город, расположенный на "русской" земле, а его "утюжат" – вот так Соловьев начал свою очередную порцию яда в эфире. Ненароком ему все же пришлось признать ничтожность российской армии, но пока косвенными словами.
Мы говорим, мол, они пытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, у них не получилось. И все у них получилось! Они превратили жизнь жителей Шебекино в ад,
– сказал пропагандист.
У Соловьева подгорает из-за атак на Шебекино: смотреть видео
Впоследствии он вернулся в царские времена и вспомнил о Белгородской, Курской и Брянской "губернии". Мол, там есть готовые люди, которым только нужно раздать оружие. Вероятно, для защиты территорий. Ибо "нельзя к этому привыкать и мириться". В заключение другой пропагандист спел традиционную последнюю песню о ядерном оружии.
"Ядерный вопрос должен обсуждаться на политической арене и не нужно этого бояться. Потому что они так и будут смотреть на нас", – сказал он.
Дело в том, что на Россию уже никто не смотрит. И ядерным ударом страна-террорист в первую очередь уничтожит себя.
События в Белгородской области: последнее
- Кроме Соловьева, о Белгороде упомянул еще один российский пропагандист – Евгений Пригожин. После поражения под Бахмутом, он собрался "защищать" область с остатками своих вояк.
- Кремль молчит, а перед Путиным, вероятно, дилемма – защищать границы России или укреплять позиции на территории Украины. Но как в первом, так и во втором случае, кремлевскому диктатору плевать на граждан своей страны.
- В свою очередь, российские военные обстреливают Белгородщину, пытаясь остановить добровольцев. Чтобы спастись от этого, россиянам предлагают уехать. По состоянию на 3 июня, российские добровольцы заявили, что согласовали с Украиной открытие гуманитарных границ.