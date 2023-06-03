Об этом стало известно из отрывков очередного эфира пропагандиста, информирует 24 Канал. Отметим, что кремлевские руководители ни пары из уст до сих пор не сказали о ситуации в Белгородской области.

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Снова кричит о ядерке

Шебекино – красивый "русский" город, расположенный на "русской" земле, а его "утюжат" – вот так Соловьев начал свою очередную порцию яда в эфире. Ненароком ему все же пришлось признать ничтожность российской армии, но пока косвенными словами.

Мы говорим, мол, они пытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, у них не получилось. И все у них получилось! Они превратили жизнь жителей Шебекино в ад,

– сказал пропагандист.

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Впоследствии он вернулся в царские времена и вспомнил о Белгородской, Курской и Брянской "губернии". Мол, там есть готовые люди, которым только нужно раздать оружие. Вероятно, для защиты территорий. Ибо "нельзя к этому привыкать и мириться". В заключение другой пропагандист спел традиционную последнюю песню о ядерном оружии.

"Ядерный вопрос должен обсуждаться на политической арене и не нужно этого бояться. Потому что они так и будут смотреть на нас", – сказал он.

Дело в том, что на Россию уже никто не смотрит. И ядерным ударом страна-террорист в первую очередь уничтожит себя.

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