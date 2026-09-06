В Киеве официально вводят новые оповещения о тревоге: когда и что изменится

В Киеве с 6:00 6 сентября введена дифференцированная система оповещения об угрозах с воздуха в зависимости от их вида и уровня. Отныне оповещения будут автоматически меняться в зависимости от угроз без дополнительных сигналов о промежуточном отбое.

Как сообщили в КГГА, по решению правительства жители города будут получать уведомления в соответствии с новыми цветовыми уровнями: желтым, красным и зеленым.

Как будет работать новая система?

Желтый уровень обозначает угрозу со стороны дронов, а красный информирует о массированной дроновой, ракетной или комбинированной ракетно-дроновой угрозе. При этом зеленый означает отсутствие угроз.

Каждое новое сообщение мгновенно заменяет предыдущее и отражает актуальный уровень опасности. Например, если после угрозы с дронов поступает оповещение о ракетной угрозе, оно считается действующим без отдельного промежуточного отбоя.

Сигнал "Отбой" подается только тогда, когда для столицы полностью отсутствуют какие-либо воздушные риски.

Где действует дифференцированная сирена?

В настоящее время новую систему оповещения развернули почти во всех районах Киева, кроме Печерского.

В Голосеевском и Святошинском районах дифференциация работает частично из-за технических особенностей отдельных территорий.

На участках, где обновление технически невозможно, порядок звукового оповещения остается прежним: будет звучать обычная сирена без звукового сигнала "Отбой".

Почему в Киеве изменили систему оповещения о тревоге?

Следует отметить, что в последние дни россияне существенно усилили террор против украинской столицы. Тревоги в городе иногда объявляли по 10 раз в день из-за новых и новых волн дронов, в частности, реактивных. Днем 5 сентября в Киеве раздались взрывы. Это произошло на фоне заявлений Кремля о якобы трехдневном отказе от ударов по Киеву.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что соответствующее распоряжение российский диктатор отдал с 5 сентября из-за запланированного приезда в столицу украинских переговорщиков из США. При этом ночью того же дня Киев уже подвергся атаке. Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне впервые за долгое время целенаправленно наносили удары по аэропортам Киева и Борисполя.

Отметим, что таким образом россияне пытались помешать прибытию в Киев на самолете специальных представителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера . Впрочем, визит американской делегации в Украину все же состоялся.