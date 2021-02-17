Будут сдерживать Россию и Китай: в НАТО рассказали о новой стратегической концепции
НАТО представила новую стратегическую концепцию. Ее должны принять на саммите в 2021 году. Известно, что новая концепция будет направлена на сдерживание Китая и России.
Источник:"Европейская правда"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что в концепции 2010 года говорили о стратегическом партнерстве с Россией. Однако с тех пор в НАТО видели не то, что хотели.
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"Видели агрессивные действия в отношении соседей, незаконную аннексию Крыма и ситуация фундаментально изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", – пояснил Столтенберг.
Он подчеркнул, что стратегия не учитывает изменение баланса сил, а также наращивание военной мощи Китаем. Также во внимание не принимают изменение климата.
Столтенберг призвал использовать НАТО как платформу для консультаций и координации в большинстве вопросов. Также заверил, что необходимо "расширять сотрудничество и диалог со всеми одинаково мыслящими демократическими государствами по всему миру"
Таким образом защитить основанный на международном праве порядок, который подрывается странами, которые не разделяют наши ценности, такими как Россия и Китай,
– сказал Столтенберг.
Позиция Столтенберга в отношении России
- В январе 2021 года генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону из-за российской агрессии.
- Также он заверил, что Россия точно не будет принимать решения относительно того, какие страны могут вступать в НАТО.
- По словам генсека, Россия использует свою военную мощь, чтобы самоутвердиться.
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