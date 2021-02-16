В НАТО заявили о готовности одновременно сотрудничать и противостоять России
В НАТО заявили, что Альянс готов как сотрудничать с Россией, так и находиться с ней в конфронтации. В частности, все зависит от позиции и поведения Кремля.
Источник:El Mundo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудничество Альянса с Россией должно базироваться на силе и твердости. Однако он отметил, что также необходимо налаживать отношения со страной.
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По словам Столтенберга, даже если представители НАТО не верят, что отношения с Россией могут улучшиться, они должны продолжать диалог. Он отметил, что это необходимо для поддержания важных связей и отношений.
Если Россия хочет столкновения – мы готовы. Если она хочет сотрудничать – мы будем рады,
– заявил Столтенберг.
Генсек НАТО также добавил: чтобы избежать гонки вооружений, необходимо сохранять "контроль над оружием".
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Позиция Генсека НАТО в отношении России
- Йенс Столтенберг в январе 2021 года призвал увеличить расходы на оборону. В частности, из-за российской агрессии.
- Генсек НАТО также заявлял, что не Россия будет принимать решение относительно того, какие страны могут вступать в НАТО.
- В частности, вопрос Украины и Грузии не будут решать в Кремле.
- По мнению Столтенберга, Россия использует свою военную мощь, чтобы самоутвердиться. В частности, она это делает в отношении Украины и Грузии.
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