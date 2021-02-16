В НАТО заявили, что Альянс готов как сотрудничать с Россией, так и находиться с ней в конфронтации. В частности, все зависит от позиции и поведения Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудничество Альянса с Россией должно базироваться на силе и твердости. Однако он отметил, что также необходимо налаживать отношения со страной.

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По словам Столтенберга, даже если представители НАТО не верят, что отношения с Россией могут улучшиться, они должны продолжать диалог. Он отметил, что это необходимо для поддержания важных связей и отношений.

Если Россия хочет столкновения – мы готовы. Если она хочет сотрудничать – мы будем рады,

– заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также добавил: чтобы избежать гонки вооружений, необходимо сохранять "контроль над оружием".

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