У НАТО заявили, що Альянс готовий як співпрацювати з Росією, так і перебувати з нею у конфронтації. Зокрема, усе залежить від позиції та поведінки Кремля.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що співпраця Альянсу з Росією має базуватися на силі та твердості. Однак він зазначив, що також необхідно налагоджувати відносини з країною.

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За словами Столтенберга, навіть якщо представники НАТО не вірять, що відносини з Росією можуть покращуватися, вони повинні продовжувати діалог. Він зазначив, що це необхідно для підтримки важливих зв'язків і відносин.

Якщо Росія хоче зіткнення – ми готові. Якщо вона хоче співпрацювати – ми будемо раді,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО також додав, що аби уникнути гонитви озброєнь, необхідно зберігати "контроль над зброєю".

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