Реактивные "Герани" вместо роев дронов: Россия меняет тактику ночных атак, – ISW

Российские оккупационные войска изменили подход к ночным обстрелам Украины, сделав ставку на скоростные реактивные беспилотники. Вместо тысячных роев враг теперь использует более мелкие группы дронов, которые эффективнее прорывают противовоздушную оборону и прокладывают путь для баллистических ракет.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какую тактику использует Россия для запусков дронов?

Военная разведка фиксирует наращивание производства новых моделей БПЛА и накопление тысячного арсенала для будущих атак.

В настоящее время российские силы отказались от массированных залпов по 600 – 1000 беспилотников, которые были характерны для начала 2026 года. Теперь во время одной атаки оккупанты обычно запускают от 150 до 300 дронов типа "Герань". Уменьшение количества компенсируется переходом на более мощные реактивные модели, которые украинским силам ПВО значительно сложнее перехватить.

Производство и накопление новых беспилотников

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило изданию "Милитарный", что Россия приостановила выпуск "Герань-3" – реактивной модификации "Герань-2" с системой навигации "Комета-М12". Вместо этого производство полностью сосредоточено на более современных "Герань-4" и "Герань-5". Ежемесячно на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса, в частности в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, изготавливают около 3000 таких ударных БПЛА.

Враг активно пытается расширить свои производственные мощности. Спутниковые снимки начала июля 2026 года зафиксировали продолжающееся строительство новых цехов на территории "Алабуги", которое началось еще в мае. По состоянию на август 2026 года Россия уже накопила на складах около 6200 беспилотников типа "Герань" для нанесения будущих ударов по территории Украины.

Технологическая гонка и баллистическая угроза

Ограниченные производственные возможности не позволяют российской армии постоянно поддерживать атаки с использованием огромного количества дронов. Поэтому текущая тактика заключается в использовании реактивных БПЛА для перенасыщения и отвлечения украинской противовоздушной обороны. Это создает условия для того, чтобы баллистические ракеты могли более эффективно пробивать оборону и поражать определенные цели, пользуясь дефицитом антибаллистических перехватчиков в Украине.

Аналитики отмечают, что динамика между российским производством дронов и украинскими инновациями в сфере перехвата является ярким примером цикла наступления и обороны. Как только Украина разработает достаточные контрмеры для массового сбивания реактивных беспилотников, Россия может вновь вернуться к тактике сверхмассовых роевых атак, чтобы попытаться перегрузить обновленную систему ПВО.

Напомним, в ночь на 13 августа Россия запустила по Украине 133 ударных дрона, в частности "Шахед", "Герберы" и "Пародии". Украинская ПВО сбила или подавила 111 БПЛА, однако зафиксированы попадания в 15 местах и падение обломков в 16.