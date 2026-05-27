Кремль меняет модель войны, и это выдало самую большую слабость Путина

Война становится все более ощутимой для жителей центральной части России. У России нет глубокого тыла. Вне зоны досягаемости украинских средств поражения остаются лишь два российских нефтеперерабатывающих завода.

Инициатива переходит к Украине. Политолог Валерий Дымов озвучил 24 Каналу мнение, что на фоне этого Кремль вынужден менять подходы к войне.

Читайте также Путин оказался меж двух огней: у Кремля остался единственный выход, но очень рискованный

Что очень опасно для России?

Валерий Дымов отметил, что когда Россия считала себя сильной, такой ее видели все остальные, то им не надо было постоянно угрожать. Москва открещивалась от войны в Чечне, агрессии против Грузии, говорила, что "их там нет". Оккупанты заставляли своих партнеров просить их, чтобы они как-то повлияли на ситуацию.

А сейчас им приходится пугать. Это показывает, что особой силы у них нет. Они пугают наперегонки. Это инфантильность ребенка, который слабый, которого обижают, и он говорит: "Я тебе что-то сделаю",

– подчеркнул он.

Кроме того, раньше все считали, что Дональд Трамп крайне важен для переговоров, потому что он является единственным тормозом для Путина. Однако на самом деле это не так. Угрозы президента США выйти из переговоров, прекратить помощь Украине – это также вызов, на который наше государство отвечает. Поэтому сейчас Силы обороны не должны просить разрешения Штатов на удары по объектам в России.

У России нет глубокого тыла. Практически вне зоны досягаемости остаются лишь два российских нефтеперерабатывающих завода. Остальные так или иначе являются потенциальными целями, в частности, до Урала и даже дальше. Туда надо стягивать противовоздушную и противоракетную оборону, растягивая ее и забирая не из-под Кремля, а с линии фронта,

– сказал политолог.

По его словам, стратегическая инициатива переходит к Украине, и это большая опасность для России. Оккупанты постоянно снижают свой порог ожиданий и уже не могут выдвигать свои требования, как раньше. Постоянно звучат мольбы россиян о том, что надо заканчивать эту войну, потому что она стучится к ним напрямую.

Сегодня проактивность переходит по крайней мере частично к Украине. Отсюда истерика, удары по центру Киева, которые не прекращаются, угрозы. Это очень опасно для России. Потому что последней "скрепой", которая у них остается, является шантаж ядерным оружием. Но на сегодня даже такого рода угрозы уже не являются столь действенными, как было раньше,

– объяснил Дымов.

Планы Путина относительно войны: что известно?

Издание Bloomberg пишет, что Россия усилила удары баллистикой по Украине, чтобы перехватить инициативу в войне путем истощения украинской системы ПВО и увеличения давления на гражданское население. Владимир Путин до сих пор не отказался от своих военных целей относительно Украины, несмотря на серию неудач, которые только усилили внутреннюю критику в стране.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что Путин готовится начать войну против Европы. Он оказался в тупике на поле боя в Украине, а потому может попытаться расширить конфликт и усилить давление на европейские страны.