Новая украинская "Мрия": в компании "Антонов" заявили о неточностях в интервью с гендиректором

В компании "Антонов" заявили о неточности в интервью с исполняющим обязанности гендиректора Евгением Гавриловым. Речь идет об информации, что Украина начала строить новую "Мрию".

На самом деле сейчас начались конструкторские работы в этом направлении. В то же время, более детальную работу распространят уже после того, как Украина одержит победу в войне.

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В изложенной информации со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора ГП "АНТОНОВ" по построению новой "Мечты", распространенной изданием Bild и некоторыми украинскими СМИ, была допущена неточность,

– говорится в сообщении.

Прессслужба сообщила, что эксперты оценивают, что по состоянию на ноябрь 2022 года приблизительно 30% компонентов, которые можно использовать для второго образца самолета.

Стоимость постройки новой украинской "Мечты" оценили по меньшей мере в 500 миллионов евро. В то же время, рано говорить о конкретной сумме.