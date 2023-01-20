Новая военная помощь позволит Украине начать наступление, – генсек НАТО
20 января 2023, 18:14Читати новину українською
Источник:Spiegel
Союзники во время заседания "Рамштайна" приняли решение о военной помощи Украине. Это существенно усугубит ВСУ, в частности, и поможет начать новое наступление.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал сообщения о новых поставках оружия в Украину. Кроме того, он ожидает дискуссий по немецким танкам Leopard 2.
Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать собственные наступательные действия, чтобы отвоевать территорию.
– подчеркнул Столтенберг.