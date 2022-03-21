Новая Зеландия дает Украине 3,5 миллиона долларов на нелетальное оружие

Новая Зеландия выделила Украине 3,5 миллиона долларов на нелетальное оружие, а также отправит защитное снаряжение – бронежилеты, шлемы и жилеты.

Об этом сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она отметила, что уже обсудила предоставление помощи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Было согласовано предоставить дополнительные 5 миллионов новозеландских долларов (3,5 миллиона долларов) в поддержку Украины, включая вклад в целевой фонд НАТО для предоставления немедленной нелетальной военной помощи, как топливо, военные пайки, средства связи и военные аптечки,

– говорится в сообщении.

Новая Зеландия также решила поставить тактическое оборудование: бронежилеты, шлемы и жилеты.

Общая помощь достигает более 7 миллионов долларов

Таким образом, общая помощь Новой Зеландии Украине составит 11 миллионов новозеландских долларов, или более 7,5 миллиона долларов США.

Начальник воздушной обороны маршал Кевин Шорт заявил, что тактическое снаряжение, которое находится в Силах обороны Новой Зеландии, включает 1 066 бронежилетов, 473 шлема и 571 камуфляжный жилет.

Политик отметил, что в настоящее время Новая Зеландия ищет лучший способ доставить их в Украину и, вероятно, использует самолеты сил обороны.

К слову, украинские беженцы смогут отправиться в Новую Зеландию. Правительство страны заявило о готовности принять 4 тысячи человек.

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