Про це повідомила прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн. Вона зауважила, що вже обговорила надання допомоги з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Було погоджено надати додаткові 5 мільйонів новозеландських доларів (3,5 мільйона доларів) на підтримку України, включаючи внесок до цільового фонду НАТО для надання негайної нелетальної військової допомоги, як то паливо, військові пайки, засоби зв'язку та військові аптечки,

– йдеться у повідомленні.

Нова Зеландія також вирішила поставити тактичне оборонне обладнання: бронежилети, шоломи та жилети.

Загальна допомога сягає понад 7 мільйонів доларів

Таким чином загальна допомога Нової Зеландії Україні становитиме 11 мільйонів новозеландських доларів, або понад 7,5 мільйона доларів США.

Начальник повітряної оборони маршал Кевін Шорт заявив, що тактичне спорядження, яке наразі є у Силах оборони Нової Зеландії, включає 1066 бронежилетів, 473 шоломи та 571 камуфляжний жилет.

Політик зауважив, що наразі Нова Зеландія шукає найкращий спосіб доставити їх в Україну і, ймовірно, використає літаки Сил оборони.

До слова, українські біженці зможуть вирушити до Нової Зеландії. Уряд країни заявив про готовність прийняти 4 тисячі людей.

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