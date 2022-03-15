Нова Зеландія заявила про готовність прийняти українців, які опинилися у небезпеці через розв'язану Росією війну. Щоправда, приїхати до країни може не кожен охочий.

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Кого прийме Нова Зеландія

Як повідомив міністр імміграції Нової Зеландії Кріс Фаафой, щодо українців на 2022 рік запроваджується Спеціальна політика.

Політика дозволить громадянам Нової Зеландії, що народилися в Україні, та резидентам, привозити членів своєї української сім'ї, чиї життя перебувають у небезпеці через агресію Росії,

– заявив він.

Також Нова Зеландія засудила напад Росії на Україну та вжила відповідних заходів щодо агресора.

"Ми вжили термінових заходів, щоб відреагувати на ворожість Росії, запровадивши заборони на поїздки, експортний контроль, ухваливши Закон про санкції щодо Росії 2022 року та надавши фінансування для підтримки важливої гуманітарної діяльності", — підкреслив Фаафой.

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