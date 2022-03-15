Новая Зеландия готова принять 4 тысячи украинских беженцев

Украинские беженцы смогут отправиться в Новую Зеландию. Правительство страны заявило о готовности принять 4 тысячи человек.

Новая Зеландия заявила о готовности принять украинцев, оказавшихся в опасности из-за развязанной Россией войны. Правда, приехать в страну может не каждый желающий.

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Кого примет Новая Зеландия

Как сообщил министр иммиграции Новой Зеландии Крис Фаафой, в отношении украинцев на 2022 год вводится специальная политика.

Политика позволит гражданам Новой Зеландии, родившимся в Украине, и резидентам, привозить членов своей семьи, чьи жизни находятся в опасности из-за агрессии России,

– заявил он.

Также Новая Зеландия осудила нападение России на Украину и приняла соответствующие меры в отношении агрессора.

"Мы приняли срочные меры, чтобы отреагировать на враждебность России, введя запреты на поездки, экспортный контроль, приняв Закон о санкциях в отношении России 2022 года и предоставив финансирование для поддержки важной гуманитарной деятельности", — подчеркнул Фаафой.

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