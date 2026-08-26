В Беларуси строят военную железную дорогу на границе с Украиной

В Гомельской области Беларуси рядом с деревней Якимовка началось строительство железнодорожной инфраструктуры для нового военного полигона. Заказчиком работ выступает государственный институт "Военпроект".

Соответствующую документацию получило Сообщество железнодорожников Беларуси. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что известно о строительстве?

Проект предусматривает строительство отдельного подъездного пути, способного принимать военные эшелоны длиной до 60 вагонов. Кроме того, на объекте обустраивают специальную грузовую платформу с рампой, предназначенную для быстрой выгрузки колесной и гусеничной бронетехники.

Хотя точное местоположение самого полигона пока держится в секрете, вблизи Гомеля еще с конца 2023 года возводится большая военная база. По предварительным данным, там планируется разместить 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Сил специальных операций Беларуси.

Александр Лукашенко создал это подразделение в 2025 году для "укрепления южного сектора". Бригада якобы должна защищать страну от "угроз со стороны Украины". Восточная часть нового объекта на государственных картах Беларуси обозначена как "военный городок", а западная – как "учебно-тактическое поле".

Строительство части объектов завершили в июне 2026 года. Сейчас основные работы сосредоточены именно на железнодорожной линии.

Что известно о намерениях Беларуси?

Пока неизвестно, связана ли база с новыми попытками России расширить агрессию против Украины, однако аналитики и разведка регулярно фиксируют попытки Москвы вовлечь Беларусь в полноценное участие в войне. Также некоторые белорусские предприятия вовлечены в поддержку российской агрессии.

С начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь регулярно проводит военные учения. Лукашенко объяснял их "возможным вторжением на территорию страны со стороны Польши, Литвы или Украины". Однако с 2022 года он не привел никаких доказательств существования таких планов.

Летом этого года министр обороны страны Виктор Хренин делал заявления об опасности нападения на Россию и Беларусь на заседаниях Рады министров обороны стран ОДКБ в Москве и на IV "Международном антифашистском конгрессе" в Минске. Там чиновник обвинил европейцев в "нацистском менталитете" и подготовке к войне.

Однако уже в конце июля Хренин во время доклада Лукашенко говорил о том, что военно-политическая обстановка вокруг Беларуси спокойная. Также министр заявил, что нет никаких признаков агрессии со стороны соседей.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси "поздравил" украинцев с Днем Независимости. Он заявил, что оба государства имеют "столетние традиции", а народы обеих стран – "братские".