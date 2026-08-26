Відповідну документацію отримала Спільнота залізничників Білорусі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо про будівництво?

Проєкт передбачає зведення окремої під'їзної колії, яка здатна приймати військові ешелони довжиною до 60 вагонів. Крім того, на об'єкті облаштовують спеціальну вантажну платформу з рампою, призначену для швидкого вивантаження колісної та гусеничної бронетехніки.

Хоча точне розташування самого полігону наразі тримають у таємниці, поблизу Гомеля ще з кінця 2023 року зводять велику військову базу. За попередніми даними, там планують розмістити 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі.

Олександр Лукашенко створив цей підрозділ у 2025 році для "посилення південного сектору". Бригада нібито має захищати країну від "загроз з боку України". Східна частина нового об'єкта на державних картах Білорусі позначена як "військове містечко", а західна – як "навчально-тактичне поле".

Будівництво частини об'єктів завершили у червні 2026 року. Наразі основні роботи зосереджені саме на колії.

Що відомо про наміри Білорусі?

Наразі невідомо, чи пов'язана база з новими спробами Росії розширити агресію проти України, однак аналітики та розвідка регулярно фіксують намагання Москви залучити Білорусь до повноцінної участі у війні. Також деякі білоруські підприємства залучені до підтримки російської агресії.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь регулярно проводить військові навчання. Лукашенко пояснював їх "можливим вторгненням на територію країни з боку Польщі, Литви чи України". Проте з 2022 року він не навів жодних доказів існування таких планів.

Влітку цього року міністр оборони країни Віктор Хренін робив заяви про небезпеку нападу на Росію та Білорусь на засіданнях Ради міністрів оборони країн ОДКБ у Москві та на IV "Міжнародному антифашистському конгресі" у Мінську. Там чиновник звинуватив європейців у "нацистському менталітеті" та підготовці до війни.

Проте вже наприкінці липня Хренін під час доповіді Лукашенку казав про те, що військово-політична обстановка навколо Білорусі спокійна. Також міністр заявив, що немає жодних ознак агресії з боку сусідів.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі "привітав" українців з Днем Незалежності. Він заявив, що обидві держави мають "столітні традиції", а народи обох країн – "братні".