Новая жизнь житомирского завода: Ukraїner исследовал, как восстанавливают "Электроизмеритель"

Когда-то Житомир был мощным инженерным центром. Там работал ряд масштабных предприятий.

Среди которых "Химволокно", "Льнокомбинат", "Верстатуниверсалмаш", "Промавтоматика", "Автозапчасть". Сейчас на их местах – жилые комплексы, торговые центры, автостоянки, склады или просто руины.

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Что выпускает завод

"Электроизмеритель" – едва ли не единственный, который и сохранил часть производства, и встал на путь трансформации. Историю о новой жизни житомирского завода рассказал Ukraїner. Сейчас завод выпускает:

электроизмерительные устройства;

учебные наборы для студентов вузов;

школьное оборудование для STEAM-лабораторий и кабинетов естественных наук (его, кстати, тоже экспортируют за границу, в частности в США).

Также там можно изготовить прототип своего продукта, принять участие в несколькодневной резиденции для работы с электронной музыкой, поработать за станком с различными типами материалов, найти новое применение устаревшим деталям и приборам, создать крафтові аксессуары.

Развитие инновационного парка

В планах – помогать запускать качественное серийное производство, масштабировать локальный бизнес и запустить мощную образовательную платформу для Житомира и Украины в целом. Такими амбициями поделился Андрей Чибуровский – генеральный директор и совладелец завода.

Как ревитализируют завод "Электроизмеритель" / Фото Юрия Стефаняка, Ukraїner

Вместе с единомышленниками, архитектором Романом Сахом и фандрайзеркой Витой Базан в помещениях бывших лабораторий и складов они строят инновационный парк "Измеритель".

Этот проект – не масштаб Житомира, это масштаб всей страны. И если все, что мы задумали, сбудется – это будет в какой-то степени уникальный проект и для Европы, для мира,

– сказал Чибуровский.

Главная особенность инновационного парка – трансформация завода в процессе создания "Измерителя". С одной стороны, речь идет о модернизации заводского оборудования.

С другой – о создании лабораторий и других активностей, которые действуют вместе с промышленным производством и не вытесняют старые, а наполняют пространство новыми смыслами. Концепция создания инновационного парка предполагает, что там будет:

центр развития образования;

событийная площадка;

исследовательский отдел;

пространства для работы;

зеленые зоны;

отель;

кафе.

Благодаря событиям "Измерителя", например резиденциям, люди из других городов будут обмениваться опытом, кто-то останется жить – и, таким образом, город будет обновляться, расширится его интеллектуальная составляющая.

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Ревитализация завода "Электроизмеритель" – это построение нового социально значимого пространства с учетом имеющихся мощностей, возможностей пространства для удовлетворения интеллектуальных, производственных потребностей горожан и заинтересованных украинцев, иностранцев.

Команда "Измерителя" стремится максимально сохранить все ценное, что есть там, дополнить чем-то современным, что усилит эту ценность, и трансформировать ее, переосмыслить во что-то новое.

"Не просто сделать быстрый сухой девелопмент, где просто все вычистить и заполнить новыми коммерческими площадями, а сделать из какой-то исторической преемственностью.

Это такая самая основная верхняя линия, а дальше нанизываются музыкальная, образовательная, мейкерская, производственная темы", – добавил Чибуровский.

Больше о ревитализации "Электроизмерителя": смотрите видео

Напомним, Ukraїner – волонтерская медиаорганизация, которая в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и презентует ее в мире.