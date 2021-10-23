Серед яких "Хімволокно", "Льонокомбінат", "Верстатуніверсалмаш", "Промавтоматика", "Автозапчастина". Зараз на їхніх місцях – житлові комплекси, торгові центри, автостоянки, склади чи просто руїни.

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Що випускає завод

"Електровимірювач" – чи не єдиний, який і зберіг частину виробництва, і став на шлях трансформації. Історію про нове життя житомирського заводу розповів Ukraїner. Наразі завод випускає:

електровимірювальні пристрої;

навчальні набори для студентів ВИШів;

шкільне обладнання для STEAM-лабораторій і кабінетів природничих наук (його, до речі, теж експортують за кордон, зокрема в США).

Також там можна виготовити прототип свого продукту, взяти участь у кількаденній резиденції для роботи з електронною музикою, попрацювати за верстатом з різними типами матеріалів, знайти нове застосування застарілим деталям і приладам, створити крафтові аксесуари.

Розбудова інноваційного парку

У планах – допомагати запускати якісне серійне виробництво, масштабувати локальний бізнес і запустити потужну освітню платформу для Житомира та України загалом. Такими амбіціями поділився Андрій Чибуровський – генеральний директор та співвласник заводу.

Як ревіталізують завод "Електровимірювач" / Фото Юрія Стефаняка, Ukraїner

Разом з однодумцями, архітектором Романом Сахом та фандрайзеркою Вітою Базан у приміщеннях колишніх лабораторій і складів вони розбудовують інноваційний парк "Вимірювач".

Цей проєкт – не масштаб Житомира, це масштаб всієї країни. І якщо все, що ми задумали, збудеться – це буде якоюсь мірою унікальний проєкт і для Європи, для світу,

– сказав Чибуровський.

Головна особливість інноваційного парку – трансформація заводу в процесі створення "Вимірювача". З одного боку, мовиться про модернізацію заводського обладнання.

З іншого – про створення лабораторій та інших активностей, які діють разом з промисловим виробництвом і не витісняють старе, а наповнюють простір новими сенсами. Концепція створення інноваційного парку передбачає, що там буде:

центр розвитку освіти;

подієвий майданчик;

дослідницький відділ;

простори для роботи;

зелені зони;

готель;

кафе.

Завдяки подіям "Вимірювача", як-от резиденціям, люди з інших міст обмінюватимуться досвідом, хтось залишиться жити – і таким чином місто оновлюватиметься, розшириться його інтелектуальна складова.

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Ревіталізація заводу "Електровимірювач" – це побудова нового соціально значущого простору з урахуванням наявних потужностей, можливостей простору для задоволення інтелектуальних, виробничих потреб містян і зацікавлених українців, іноземців.

Зауважимо! Команда "Вимірювача" прагне максимально зберегти все цінне, що є там, доповнити чимось сучасним, що посилить цю цінність, і трансформувати її, переосмислити в щось нове.

"Не просто зробити швидкий сухий девелопмент, де просто все вичистити і заповнити новими комерційними площами, а зробити з якоюсь тяглістю історичною.

Це така найосновніша верхня лінія, а далі нанизуються музична, освітня, мейкерська, виробнича теми", – додав Чибуровський.

Більше про ревіталізацію "Електровимірювача": дивіться відео



Нагадаємо, Ukraїner – волонтерська медіаорганізація, яка у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну і презентує її у світі.