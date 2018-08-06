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Новая оптическая иллюзия с "гигантским полицейским" не дает покоя пользователям сети

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Пользователи сети озадачены новой оптической иллюзией
Пользователи сети озадачены новой оптической иллюзией / Фото из открытых источников

Пользователей сети озадачила фотография, на которой зафиксирован процесс осмотра работниками полиции автомобиля, в том числе один мужчина сильно отличается от других своим огромным ростом.

Неизвестно, является ли этот человек представителем какого-то из силовых ведомств или работает в охранной организации. Тем не менее мужчину назвали "гигантским полицейским".

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Несколько пользователей предположили, что "полицейский" действительно может быть таких размеров, однако впоследствии пользователи Pikabu объяснили, что дело в оптической иллюзии – человек стоит выше других людей и ближе к фотографу.

"Просто ракурс так взят, стоит на каком-то парапете. И силовиков такого роста медкомиссия не пропустит", – написал один из пользователей.

Другой пользователь с ником corvuscor отметил, что судя по фото рост мужчины должен достигать трех метров, а вес, при такой комплекции, около 200 килограмм.

Теги: Новости России
Источник: 24 Канал
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