Новая оптическая иллюзия с "гигантским полицейским" не дает покоя пользователям сети

Пользователей сети озадачила фотография, на которой зафиксирован процесс осмотра работниками полиции автомобиля, в том числе один мужчина сильно отличается от других своим огромным ростом.

Неизвестно, является ли этот человек представителем какого-то из силовых ведомств или работает в охранной организации. Тем не менее мужчину назвали "гигантским полицейским".

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Несколько пользователей предположили, что "полицейский" действительно может быть таких размеров, однако впоследствии пользователи Pikabu объяснили, что дело в оптической иллюзии – человек стоит выше других людей и ближе к фотографу.

"Просто ракурс так взят, стоит на каком-то парапете. И силовиков такого роста медкомиссия не пропустит", – написал один из пользователей.

Другой пользователь с ником corvuscor отметил, что судя по фото рост мужчины должен достигать трех метров, а вес, при такой комплекции, около 200 килограмм.