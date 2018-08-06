Нова оптична ілюзія з "гігантським поліцейським" не дає спокою користувачам мережі

Користувачів мережі спантеличила фотографія на якій зафіксовано процес огляду працівниками поліції автомобіля, зокрема один чоловік сильно вирізняється з-поміж інших своїм велетенським зростом.

Невідомо чи цей чоловік є представкником якогось з силових відомств, чи працює в охоронній організації. Тим не менше чоловіка назвали "гігантським поліцейським".

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Кілька користувачів припустили, що "поліцейський" дійсно може бути таких розмірів, проте згодом користувачі Pikabu пояснили, що справа в оптичній ілюзії – чоловік стоїть вище за інших людей і ближче до фотографа.

"Просто ракурс так узятий, стоїть на якомусь парапеті. І силовиків такого зросту медкомісія не пропустить", – написав один з користувачів.

Інший користувач з ніком corvuscor зазначив, що судячи з фото зріст чоловіка повинен сягати трьох метрів, а вага, при такій комплекції, біля 200 кілограм.