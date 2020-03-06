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      Как будут работать отделения Новой почты на 8 Марта: график

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      В Украине через Международный женский день выходные 7 – 8 марта будут на день длиннее. Из-за этого изменится график работы "Новой почты" в уикенд.

      Из-за того, что 8 марта выпадает на воскресенье, понедельник будет официальным выходным в Украине. Для многих рабочая неделя начинается во вторник. Компания "Новая почта" на долгие выходные не будет идти, однако будет иметь скорректированный график, сообщили в пресс-службе.

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      График отделений "Новой почты" будет зависеть от работы каждого конкретного отделения на выходных:

      • Суббота, 7 марта – отделения и адресная доставка будут работать по обычному графику субботы;
      • Воскресенье, 8 марта – отделения и адресная доставка будут работать по обычному графику воскресенья;
      • Понедельник, 9 марта – отделения и адресная доставка будут работать по графику субботы.

      То есть, если отделение в субботу работает с 9:00 до 18:00, а в воскресенье с 11:00 до 18:00, то понедельничный график совпадет с субботним. И получить или отправить посылку нужно будет раньше, чем обычно.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины 8 марта Новая почта
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