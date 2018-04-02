"Новая почта" отказалась от одной из своих услуг

В "Новой почте" перестала работать услуга курьерской доставки с оплатой при получении товара.

Об этом рассказали участники розничного рынка, пишет Retailers.

По данным издания, представители "Новой почты" начали сообщать партнерам, что рассматривают возможность полного отказа от услуги наложенного платежа в курьерской доставке.

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Способ оплаты наличными от "Новой почты" при получении посылки, доставленной курьером, перестал работать в минувший понедельник, 19 марта. Продолжалось это неделю,

– сообщила Chief Customer Officer онлайн-магазина "Modnakasta" Наталья Назарчук.

В "Новой почте" пока не подтвердили эту информацию, но и не опровергли ее. По словам представителей, в ближайшее время клиенты "Новой почты" смогут осуществлять платежи на услуги онлайн – через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. Сроки запуска такой услуги они не назвали.

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта". Обыски проходили в четырех городах – Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.