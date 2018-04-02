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"Нова пошта" відмовилася від однієї зі своїх послуг

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"Нова пошта" відмовилася від однієї зі своїх послуг / retailers.ua

У "Новій пошті" перестала працювати послуга кур'єрської доставки з оплатою при отриманні товару.

Про це розповіли учасники роздрібного ринку, пише Retailers.

За даними видання, представники "Нової пошти" почали повідомляти партнерів, що розглядають можливість про повну відмову від послуги післяплати у кур'єрській доставці.

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Спосіб оплати готівкою від "Нової пошти" при отриманні посилки, доставленої кур'єром, перестав працювати минулого понеділка, 19 березня. Тривало це тиждень",
– повідомила Chief Customer Officer онлайн-магазину "Modnakasta" Наталія Назарчук.

У "Новій пошті" наразі не підтвердили цієї інформації, але і не спростували її. За словами представників, найближчим часом клієнти "Нової пошти" зможуть здійснювати платежі на всі послуги онлайн – через мобільний додаток та особистий кабінет на сайті. Термінів запуску такої послуги вони не назвали.

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта". Обшуки відбувалися у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Теги: Новини України Нова пошта
Джерело: 24 Канал
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