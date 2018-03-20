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Обшуки у "Новій пошті": яка насправді ціль силовиків

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Бізнес обурений, він заявляє про тиск силовиків і хоче убезпечити себе. Останньою краплею стали масові обшуки в офісах "Нової пошти". Тепер підприємці об'єднуються і виробляють стратегію захисту, а також вимагають від правоохоронців персональної відповідальності.

"118 тисяч запитів до суду на проведення обшуків в 2017 році, з них 75% суд задовільнив. Це близько 10 обшуків годин, якщо врахувати 8-годинний робочий день, то це 30 обшуків за годину, якщо відкинути вихідні, то це 45 обшуків за годину. Ви розумієте, що поки я писав це, то почалися 2 обшуки?"

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Цю не складну матиматику опублікував український ІТ-підприємець Денис Довгополий. А динаміку обшуків можна оцінити за даними Мінюсту – у 2014 році таких епізодів було 40 тисяч, у 2015 році – вже 73 тисячі, у 2016 році – 95 тисяч, а минулого року ця цифра перевалила за 100 тисяч. Під приціл силовиків і не лише прокуратури, а й СБУ та поліції потрапляли й такі бізнес-гіганти як хай-тек холдинг КМ Core, агрохолдінг "Астарта" та інвестиційна компанія Dragon Capital.

Це компанії, які не бояться говорити про це, публічно. В них там великі потужні юридичні можливості відстоювати свої права. А скільки ще маленьких бізнесів, які просто бояться про це говорити,
– зазначила виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

Минулої п'ятниці, надвечір працівники прокуратури влаштували обшуки "Нової пошти". Провадження, яким керувались слідчі під час закритого судового засідання, було розпочато ще 18 листопада минулого року. Рівно за два дні, до того, як у прокуратури забрали повноваження починати розслідування. "Нова пошта" не знала про заведену на них кримінальну справу.

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"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", – повідомили у Генпрокуратурі.

Головна претензія прокуратури – це ухилення від сплати податків. Якраз за цим фактом обшуки результатів не дали.

Ні компанія "Нова пошта", ні будь-яка інша компанія з групи не мають ні копійки несплачених податків. Крім того, не має актів перевірок податкової служби. І говорити не те, що про умисне ухилення від сплати податків, а взагалі про не сплату податків не можливо за таких умов,
– наголосила директор з правових питань "Нової пошти" Катерина Хомич.

А ціль у таких силових обшуків одна – заробити на слабкості бізнесу, каже директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

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Потерпілі від силовиків об'єднуються і вимагають від правоохоронних органів персональної відповідальності. Вимагають, щоб правоохоронці працювали цивілізовано, шляхом запитів і перевірок. І перший крок у врегулюванні цього питання вже здійснено – Верховна рада зареєструвала законопроект про створення Національного бюро фінансової безпеки.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини України Нова пошта ГПУ Судді
Джерело: 24 Канал
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