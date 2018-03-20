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Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Юрій Бутусов

Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?

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Новая почта
Новая почта / УНИАН

Мне казалось, что цель масштабных обысков в "Новой почте" – это поиск улик, целью которых является задержание отправителей, перевозчиков и получателей запрещенных предметов – алкоголя, наркотиков. И на пресс-конференции мы увидим задержанных преступников, которых взяли с поличным во время закладки, перевозки, получения криминальных грузов.

Но оказалось, что в результате масштабной спецоперации в нескольких городах никто не задержан. Преступники не обнаружены. Подозрения никому не выдвинуты.

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Руководство "Новой почты" проинформировали, что в посылках перевозят нелегальные грузы, и это очень плохо, но никаких обвинений в противоправных действиях не выдвинуто.

А ведь сама по себе почтовая компания не несет ответственности за перевоз запрещенных предметов, если они, допустим, спрятаны в посылках. Она несет ответственность, если не оказывает содействия правоохранительным органам. Логистику преступники всегда могут поменять, поэтому обыски в почтовой компании на преступность не повлияют. Обыски имеют смысл, если приводят к задержанию преступников, которые поставляют запрещенный товар и принимают запрещенный товар.

Проверки бизнеса, как и всех граждан, необходимы, обыски нужны, преступность надо карать, а почта, несомненно, используется для перевозки чего-то запрещенного, но...

Чтобы это выяснить следователю не надо громко и открыто трясти с обысками почтовую компанию, проверяя, как бы там чего не нашлось – следователи и оперативники будут думать как без большой огласки добыть информацию о возможных сообщниках, о каналах поставки, чтобы через логистику найти организаторов. Если, конечно, ставится цель не трясти бизнес, а посадить в тюрьму преступников...

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Автор: Юрій Бутусов
Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини ГПУ Публікації СБУ Нова пошта
Джерело: Юрий Бутусов
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