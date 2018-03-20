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Обыски в "Новой почте": какова на самом деле цель силовиков

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Бизнес возмущен, он заявляет о давлении силовиков и хочет обезопасить себя. Последней каплей стали массовые обыски в офисах "Новой почты". Теперь предприниматели объединяются и вырабатывают стратегию защиты, а также требуют от правоохранителей персональной ответственности.

"118 тысяч запросов суда на проведение обысков в 2017 году, из них 75% суд удовлетворил. Это около 10 обысков часов, если учесть 8-часовой рабочий день, то это 30 обысков за час, если отбросить выходные, то это 45 обысков за час. Вы понимаете, что пока я писал это, то началось 2 обыска?"

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Эту несложную математику опубликовал украинский IТ-предприниматель Денис Довгополый. А динамику обысков можно оценить по данным Минюста, в 2014 году таких эпизодов было 40 тысяч, в 2015 году – уже 73 тысячи, в 2016 году – 95 тысяч, а в прошлом году эта цифра перевалила за 100 тысяч. Под прицел силовиков, прокуратуры, СБУ и полиции попадали и такие бизнес-гиганты как хай-тек холдинг КМ Core, агрохолдинг "Астарта" и инвестиционная компания Dragon Capital.

Это компании, которые не боятся говорить об этом публично. У них там большие мощные юридические возможности отстаивать свои права. А сколько еще маленьких бизнесов, которые просто боятся об этом говорить,
– отметила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

В прошлую пятницу, вечером сотрудники прокуратуры устроили обыски в "Новой почте". Производство, которым руководствовались следователи во время закрытого судебного заседания, было начато еще 18 ноября прошлого года. Ровно за два дня до того, как у прокуратуры забрали полномочия начинать расследование. "Новая почта" не знала о заведенном на них уголовном деле.

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"По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и наличные денежные средства, не учтенные и не оприходованные в кассе и в бухгалтерских документах", – сообщили в Генпрокуратуре.

Главная претензия прокуратуры – это уклонение от уплаты налогов. Как раз по этому факту обыски результатов не дали.

Ни компания "Новая почта", ни любая другая компания из группы не имеют ни копейки неуплаченных налогов. Кроме того, нет актов проверок налоговой службы. И говорить не то, что об умышленном уклонении от уплаты налогов, а вообще о неуплате налогов невозможно при таких условиях,
– подчеркнула директор по правовым вопросам "Новой почты" Екатерина Хомич.

А цель у таких силовых обысков одна – заработать на слабости бизнеса, говорит директор инвестиционной компании Dragon Capital.

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Пострадавшие от силовиков объединяются и требуют от правоохранительных органов персональной ответственности. Требуют, чтобы правоохранители работали цивилизованно, путем запросов и проверок. И первый шаг в урегулировании этого вопроса уже осуществлен – Верховная рада зарегистрировала законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Новости Украины Новая почта Судьи ГПУ
Источник: 24 Канал
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