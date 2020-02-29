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      Новая схема мошенничества: украинцев обворовывают с помощью сим-карт

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      Новую мошенническую схему кражи денег с банковских карточек обнаружили на Тернопольщине. Злоумышленники сделали дубликат сим-карты женщины и с помощью дубликата сняли с ее кредитной карты почти 13 тысяч гривен.

      Тернополянка розповіла поліцейським, що до неї зателефонував невідомий, який представився представником одного з операторів зв’язку. Чоловік сказав, що на лінії ведуться роботи і можливі збої. Він також попросив жінку назвати 3 останніх номери, куди телефонувала жінка, і 3 – звідки їй. Шахрай пояснив, що це потрібно, аби сім-картка не заблокувалася у ході робіт.

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      На цьому розмова завершилася. Проте через певний час сім-картка жінки припинила працювати. Жінка нічого не запідозрила, оскільки вірила, що тривають ремонтні роботи.

      Тернополянка пішла до сервісного центру мобільного оператора, де дізналася, що її сім-картка заблокована і "власник" отримав дублікат. За його допомогою шахраї зняли з кредитної карти жінки майже 13 тисяч гривень.

      Поліцейські з’ясували, що отримавши сім-картку, шахрай зняв гроші через банківський мобільний додаток.

      Правоохоронці розшукують шахрая і звертаються до мешканців міста та області не повідомляти жодної інформації невідомим телефоном. Пам'ятайте, що в разі крадіжки грошей з рахунків, ні банк, ні оператор не зобов’язані забезпечувати безпеку такого доступу або компенсувати збитки,
      – заявили в поліції.

      Там додали, що для більшої безпеки оператори радять прив’язати свою сім-картку до паспортних даних.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Тернополь Ограбления Деньги Приложения Интернет Криминальные новости Мошенничество
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