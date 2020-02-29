Нова схема шахрайства: українців обкрадають за допомогою сім-карток

Нову шахрайську схему з крадіжки грошей з банківських карток виявили на Тернопільщині. Зловмисники зробили дублікат сім-картки жінки і за допомогою дубліката зняли з її кредитної карти майже 13 тисяч гривень.

Тернополянка розповіла поліцейським, що до неї зателефонував невідомий, який представився представником одного з операторів зв’язку. Чоловік сказав, що на лінії ведуться роботи і можливі збої. Він також попросив жінку назвати 3 останніх номери, куди телефонувала жінка, і 3 – звідки їй. Шахрай пояснив, що це потрібно, аби сім-картка не заблокувалася у ході робіт.

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На цьому розмова завершилася. Проте через певний час сім-картка жінки припинила працювати. Жінка нічого не запідозрила, оскільки вірила, що тривають ремонтні роботи.

Тернополянка пішла до сервісного центру мобільного оператора, де дізналася, що її сім-картка заблокована і "власник" отримав дублікат. За його допомогою шахраї зняли з кредитної карти жінки майже 13 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що отримавши сім-картку, шахрай зняв гроші через банківський мобільний додаток.

Правоохоронці розшукують шахрая і звертаються до мешканців міста та області не повідомляти жодної інформації невідомим телефоном. Пам'ятайте, що в разі крадіжки грошей з рахунків, ні банк, ні оператор не зобов’язані забезпечувати безпеку такого доступу або компенсувати збитки,

– заявили в поліції.

Там додали, що для більшої безпеки оператори радять прив’язати свою сім-картку до паспортних даних.