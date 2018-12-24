Новая традиция: в России снова слепили из навоза символ будущего года
В Якутии лепка скульптуры из навоза по случаю Нового года стала уже доброй традицией. В этом году все без изменений – появился еще один любитель навозного искусства.
Об этом сообщает местное издание Якутия.info.
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Так, житель Якутие слепил с навоза символ 2019 года – свинью. Изображение со своеобразным талисманом активно распространяют пользователи соцсетей. Правда, некоторые пользователи считают, что фигура больше напоминает кабана.
К слову, в 2017 году "навозный" скульптор из Якутии вылепил елку к Новому году — она вышла высотой более двух метров.
Источник: 24 Канал
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