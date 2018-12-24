01:38
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Нова традиція: у Росії знову зліпили з гною символ майбутнього року

      493 Читать новость на русском
      В Якутії знову зліпили з гною символ майбутнього року
      В Якутії знову зліпили з гною символ майбутнього року / Якутія.info

      В Якутії ліплення скульптури з гною з нагоди Нового року стало вже доброю традицією. Цьогоріч все без змін – з'явився ще один любитель гнойового мистецтва.

      Про це повідомляє місцеве видання Якутія.info.

      Читайте також:  Без входу та виходу: у Росії для дітей побудували льодовий лабіринт, із якого не вибратись

      Так, мешканець Якутіє зліпив із гною символ 2019 року – свиню. Зображення із своєрідним талісманом активно поширюють користувачі соцмереж. Щоправда, деякі користувачі вважають, що фігура більше нагадує кабана.

      До слова, у 2017 році "гнойовий" скульптор з Якутії виліпив ялинку до Нового року — вона вийшла висотою понад два метри.

      Теги: Новини Росії Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 грудня: "нова-стара" ректорка медуніверситету та 17 гривень Шуфрича на армію
      24 грудня , 22:02 Головні новини 24 грудня: "нова-стара" ректорка медуніверситету та 17 гривень Шуфрича на армію
      3101
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      24 грудня , 22:00 "Людина-Павук: Навколо всесвіту": можливо, найкращий спайдермен, якого ви бачили
      Юлія Ліпенцева 352
      Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка
      24 грудня , 20:01 Яку зброю дали Україні США і скільки це коштувало: інфографіка
      Світлана Попова 2474
      Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      24 грудня , 19:08 Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      Наталя Ромашова 1904
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      На США звалився потужний шторм: фото та відео
       29 травня , 02:20
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук