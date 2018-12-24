Нова традиція: у Росії знову зліпили з гною символ майбутнього року
В Якутії ліплення скульптури з гною з нагоди Нового року стало вже доброю традицією. Цьогоріч все без змін – з'явився ще один любитель гнойового мистецтва.
Про це повідомляє місцеве видання Якутія.info.
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Так, мешканець Якутіє зліпив із гною символ 2019 року – свиню. Зображення із своєрідним талісманом активно поширюють користувачі соцмереж. Щоправда, деякі користувачі вважають, що фігура більше нагадує кабана.
До слова, у 2017 році "гнойовий" скульптор з Якутії виліпив ялинку до Нового року — вона вийшла висотою понад два метри.
Джерело: 24 Канал
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