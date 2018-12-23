Без входу та виходу: у Росії для дітей побудували льодовий лабіринт, із якого не вибратись
У місті Корсаков на півдні Сахаліну побудували для дітей лабіринт, в який не можна увійти і з якого не можна вийти. Попри це діти всерівно умудряються залазити у крижану пастку та граються у ній.
Про дивну розвагу пишуть росЗМІ.
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Зазначається, що вхід та вихід із лабіринту ще виріжуть.
Це квест, який називається "забери свою дитину", – прокоментувала витвір мама однієї дитини.
Як повідомляють росЗМІ, вхід і вихід ще виріжуть з льоду: здача об'єкту запланована на 29 грудня.
Лабіринт без входу і виходу у Корсакові
"Схоже, будівельники просто не встигли завершити роботу до кінця, а саме – вирізати дверцята", – припускають журналісти.
"Росія вже малих дітей привчає шукати вихід самостійно", "Назвіть його Омськ", – жартують у соцмережах.