Может ли Украина уничтожить ЗРК С-500 в Крыму: Малюк заинтриговал заявлением

В середине июня стало известно, что россияне разместили на оккупированном полуострове новейшие ЗРК С-500. Василий Малюк прокомментировал эту информацию.

Журналисты поинтересовались у главы СБУ Василия Малюка, способна ли Украина уничтожить новое оружие врага.

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Далее будет

Генерал отметил, что для всего есть свое время. Служба безопасности постоянно работает, в том числе и над уничтожением российских систем ПВО. "Приятно, что Вы следите за такими тонкостями нашей работы", – сказал военный и добавил, что "впереди будет много разных сюрпризов".

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов ранее сообщал о размещении новейших С-300 "Прометей" в Крыму. Стоимость одного такого ЗРК составляет 600 миллионов долларов. В Воздушных силах рассказали, что сведений об этой разработке оккупантов немного. Сами захватчики убеждают, что С-500 значительно превышает показатели С-400 "Триумф". Этот ЗРК может работать в паре с различными комплексами, в частности "трехсотками" или "четырехсотками". Также он способен поражать цели на большей дистанции и соответственно работает на больших высотах. Сейчас о реальных возможностях С-500 делать выводы трудно, ведь этот комплекс в боевой работе замечен не был.

Кроме того, следует заметить, что в сети сообщают о поражении С-500 в Крыму. Впрочем, официальной информации по этому поводу не поступало. Бойцы одного из подразделений пишут, что прилетел ATACMS по РЛС от С-500.

Намерения по Крыму

Также у главы СБУ спросили о недавно пораженной космической станции россиян в Крыму и связи этого события с планом деоккупации полуострова.

Малюк отметил, что планов довольно много. Все они исходят из анализов ситуации на поле боя. По понятным причинам раскрывать их генерал отказался.

Заметим, что в Минобороны в отчете за 28 июня признали, что на этой неделе Силы обороны уничтожили российский Центр космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму. Там уточнили, что этот объект является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян.