Журналісти поцікавилися в очільника СБУ Василя Малюка, чи здатна Україна знищити нову зброю ворога.

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Далі буде

Генерал наголосив, що для всього є свій час. Служба безпеки постійно працює, зокрема й над знищенням російських систем ППО. "Приємно, що Ви слідкуєте за такими тонкощами нашої роботи", – сказав військовий і додав, що "попереду буде багато різних сюрпризів".

Нагадаємо, що очільник ГУР Кирило Буданов раніше повідомляв про розміщення новітніх С-300 "Прометей" у Криму. Вартість одного такого ЗРК становить 600 мільйонів доларів. У Повітряних Силах розповіли, що відомостей про цю розробку окупантів не багато. Самі загарбники переконують, що С-500 значно перевищує показники С-400 "Тріумф". Цей ЗРК може працювати у парі з різними комплексами, зокрема "трьохсотками" або "чотирьхсотками". Також він здатен уражати цілі на більшій дистанції та відповідно працює на більших висотах. Наразі про реальні можливості С-500 робити висновки важко, адже цей комплекс у бойовій роботі помічений не був.

Крім того, слід зауважити, що у мережі повідомляють про ураження С-500 у Криму. Втім, офіційної інформації з цього приводу не надходило. Бійці одного з підрозділів пишуть, що прилетів ATACMS по РЛС від С-500.

Наміри щодо Криму

Також в глави СБУ спитали про нещодавно уражену космічну станцію росіян у Криму і зв'язок цієї події із планом деокупації півострова.

Малюк зазначив, що планів доволі багато. Усі вони виходять з аналізів ситуації на полі бою. Зі зрозумілих причин розкривати їх генерал відмовився.

Зауважимо, що у Міноборони у звіті за 28 червня визнали, що цього тижня Сили оборони знищили російський Центру космічного стеження та зв'язку у тимчасово окупованому Криму. Там уточнили, що цей об'єкт є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян.