Очільник українського МЗС наголосив, що війна має завершитись досягненням справедливого та тривалого миру, який принесе розуміння усім країнам світу про потенційні наслідки акту агресії проти суверенної держави.

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Що буде перемогою для України

За його словами, йдеться не лише про відновлення кордонів чи притягнення агресора до відповідальності, а й про створення реальності, в якій нова агресія стане неможливою.

Як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Тому мета – не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою,

– пояснив міністр.

Водночас він відзначив Саміту миру, який нещодавно пройшов у Швейцарії, та підкреслив, що він продовжить взаємодіяти з країнами з усіх частин світу задля пошуку рішень, які дозволять відновити справедливий мир.

"Саміт миру у Швейцарії зібрав разом країни з усього світу – півночі, півдня, сходу, заходу – та продемонстрував, що всі вони поділяють щось спільне. Це "щось" – Статут ООН, принципи міжнародного права і необхідність поважати суверенітет і територіальну цілісність країн", – наголосив Кулеба.

Як стверджує український представник, це свідчить про те, що всі країни, які були присутні на заході, готові бути разом, а також діяти спільно, і це, звичайно, додає впевненості в тому, що справедливий і тривалий мир можливий.

Очільник МЗС наголосив, що шлях до справедливого та тривалого миру є непростим, проте він не має альтернатив. За його словами, світ повинен стерти лінії, накреслені іншими, щоб забезпечити повагу до принципів, які дозволяють нам усім жити й процвітати.

“Є речі, які нас усіх об'єднують і стирають ці відмінності. Це бажання жити в мирі та розвиватися. Для України – це мир і відновлення, що, звісно, є передумовою розвитку”, – підсумував міністр.

Нагадаємо, Зеленський закликав західних союзників активніше допомагати Україні, збиваючи російські ракети та дати нашим військовим більше свободи в ударах по території Росії західною зброєю. За його словами, Україна здатна перемогти у цій війні.