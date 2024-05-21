Володимир Зеленський заявив, що західні союзники занадто довго приймають ключові рішення щодо військової підтримки України. За його словами, прискорення передачі допомоги допоможе досягти Україні успіху на полі бою.

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Україна все ще має непогані шанси

Президент України в інтерв'ю західному виданню сказав, що дозволив би іншим оцінювати його роботу як лідера країни, яка перебуває у стані війни, але він висловив вдячність українському народу за його стоїцизм перед обличчям лиха. Він також наполягав, що Україна все ще може виграти війну, попри невдачі останніх місяців.

Я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця, і бажано вийти переможцями. Хоч сьогодні всі дещо скептично дивляться на слово "перемога", я розумію, що це важко, тому що це довго,

– сказав Зеленський.

Як західна допомога наблизить Україну до перемоги