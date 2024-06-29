Зазначається, що ЗСУ протягом 2022 – 2023 років безповоротно ліквідували більш як 70 тисяч росіян. Саме тому росіяни намагаються закрити діри громадянами інших країн. Варто вказати, що офіційна статистика Генштабу включає як загиблих, так і поранених окупантів.

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Втрати Росії в особовому складі та техніці

Російське опозиційне видання "Важные истории", опираючись на дані Росстату, повідомило, мінімальна можлива смертність росіян на війні у 2022 і 2023 роках становиться понад 71 тисяча осіб. Журналісти розрахували різницю між даними Росстату про смертність і оцінкою нормальної очікуваної смертності, щоб оцінити мінімально можливу кількість смертей на війні.

Своєю чергою, видання Meduza також оприлюднило свої результати дослідження. Так, опираючись на ті ж дані Росстату, у 2022 і 2023 роках загинуло мінімум 64 тисячі російських чоловіків.

Окрім цього, супутникові знімки свідчать про значні втрати російських танків та бронетехніки на війні.

Німецьке інформаційне видання Suddeutsche Zeitung використало штучний інтелект (ШІ), щоб дослідити супутникові знімки, зроблені між 2021 і 2024 роками, 87 російських військових об’єктів, у тому числі 16, де зберігаються танки та бронетехніка, і виявило, що кілька місць зберігання танків і бронетехніки порожні,

– пише ISW.

У квітні 2021 року на одній базі було 857 танків, у жовтні 2022 року – 431, а станом на червень 2024 року вона майже порожня. Аналітик Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Майкл Джерстад стверджує, що у Росії лишилося приблизно 3200 танків – більшість з яких у поганому стані.

За данними Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), Росія планує виготовити 1500 танків і 3000 інших бойових броньованих машин у 2024 році. Проте близько 85% з цього числа є відновленою, а не новою технікою.

Вербування громадян Шрі-Ланки

Також Інститут вивчення війни акцентує на тому, що 27 червня голова МЗС Шрі-Ланки Тарака Баласурія зустрівся російськими представниками для розв'язання проблем, пов’язаних із вербуванням громадян Шрі-Ланки на війну проти України. Вони обговорили питання компенсації загиблим та пораненим під час служби у армії Росії, а також можливість дострокового розірвання контракту.

Росія і Шрі-Ланка домовилися про те, що Росія припинить вербування громадян Шрі-Ланки в російську армію.