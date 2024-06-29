Отмечается, что ВСУ в течение 2022 – 2023 годов безвозвратно ликвидировали более 70 тысяч россиян. Именно поэтому россияне пытаются закрыть дыры гражданами других стран. Стоит указать, что официальная статистика Генштаба включает как погибших, так и раненых оккупантов.

Смотрите также За полгода ВСУ поразили более 30 вражеских самолетов: способна ли Россия их восстановить

Потери России в личном составе и технике

Российское оппозиционное издание "Важные истории", опираясь на данные Росстата, сообщило, минимальная возможная смертность россиян на войне в 2022 и 2023 годах составляет более 71 тысячи человек. Журналисты рассчитали разницу между данными Росстата о смертности и оценкой нормальной ожидаемой смертности, чтобы оценить минимально возможное количество смертей на войне.

В свою очередь, издание Meduza также обнародовало свои результаты исследования. Так, опираясь на те же данные Росстата, в 2022 и 2023 годах погибло минимум 64 тысячи российских мужчин.

Кроме этого, спутниковые снимки свидетельствуют о значительных потерях российских танков и бронетехники на войне.

Немецкое информационное издание Suddeutsche Zeitung использовало искусственный интеллект (ИИ), чтобы исследовать спутниковые снимки, сделанные между 2021 и 2024 годами, 87 российских военных объектов, в том числе 16, где хранятся танки и бронетехника, и обнаружило, что несколько мест хранения танков и бронетехники пустые,

– пишет ISW.

В апреле 2021 года на одной базе было 857 танков, в октябре 2022 года – 431, а по состоянию на июнь 2024 года она почти пустая. Аналитик Международного института стратегических исследований (IISS) Майкл Джерстад утверждает, что в России осталось примерно 3200 танков – большинство из которых в плохом состоянии.

По данным Королевского института объединенных служб (RUSI), Россия планирует изготовить 1500 танков и 3000 других боевых бронированных машин в 2024 году. Однако около 85% из этого числа является восстановленной, а не новой техникой.

Вербовка граждан Шри-Ланки

Также Институт изучения войны акцентирует на том, что 27 июня глава МИД Шри-Ланки Тарака Баласурия встретился с российскими представителями для решения проблем, связанных с вербовкой граждан Шри-Ланки на войну против Украины. Они обсудили вопросы компенсации погибшим и раненым во время службы в армии России, а также возможность досрочного расторжения контракта.

Россия и Шри-Ланка договорились о том, что Россия прекратит вербовку граждан Шри-Ланки в российскую армию.