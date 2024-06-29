Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу припустив, що росіяни навряд передислокують на півострів повний комплекс С-500.

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Адже їм потрібно буде зняти установку з певних районів, а у ворога серйозні проблеми з тилом. Навряд у такий спосіб вони захочуть випробувати С-500 в бойових умовах. Натомість РЛС до систем будуть використовувати активно.

Які особливості має ЗРК С-500

Росіяни можуть розпочати серійне виробництво зенітно-ракетних комплексів С-500. Питання лише у кількості та заявлених технічних характеристиках. Проте російській системі ще далеко до сучасних THAAD та "Хец-3".

Взагалі С-500 – гарно пофарбований С-400. Це практично одна лінійка комплексів переважно зі збільшенням кількості супроводжувальних цілей завдяки покращенню електроніки, дальності виявлення завдяки локаторам і дальності ураження завдяки ракетам.

Через ці локатори вони будуть намагатися виявити нашу балістику – це їхнє основне завдання. Водночас наше – знищувати їх, ось один, найімовірніше, уже попався,

– припустив Роман Світан.

Нагадаємо, що на території аеродрому в Джанкої, де раніше було знищено С-400, 28 червня було ідентифіковано нову пожежу. Сили оборони могли ракетами ATACMS знищити РЛС від зенітно-ракетного комплексу С-500. Очікуємо офіційної інформації.

Зверніть увагу! 15 червня глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що росіяни розмістили в окупованому Криму ЗРК С-500 "Прометей".