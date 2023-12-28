Мог перевозить взрывоопасный груз: для чего Россия использовала БДК "Новочеркасск"

Украинские защитники 26 декабря уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". Взрыв был столь мощным, что части борта российского судна разлетелись на сотни метров в Феодосии.

Как сообщили в Воздушных силах, поразили "Новочеркасск" в Федосии по тактической авиации. Украинские пилоты нанесли удар по судну крылатыми ракетами.

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С какой целью россияне использовали "Новочеркасск"

В разведке Великобритании заявляют, что, скорее всего, БДК "Новочеркасск" перевозил взрывоопасный груз. Когда корабль атаковали, то возник мощный вторичный взрыв. К такому выводу в Минобороны Великобритании пришли, проанализировав данные по открытым источникам.

Россия уже потеряла три больших десантных корабля. Первое судно "Саратов" затонуло 24 марта 2022 во время удара по порту в оккупированном Бердянске. Тогда же был поврежден и "Новочеркасск". Другое судно "Минск" было функционально уничтожено 13 сентября 2023 года. Кроме того, вероятно, еще два БДК Черноморского флота России повреждены.

Как утверждают в разведке, Россия планировала использовать свои БДК для проведения крупных морских десантов во время вторжения и удвоила количество этих судов в Черном море во время подготовки к войне. Однако война затянулась, чего оккупанты не ожидали, а потому корабли начали использовать в новых целях.

Поскольку война затянулась, корабли стали почаще употребляться для оказания логистической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение Крымским мостом, связывающим Крым с Россией,

– отметили в разведке Британии.

Что могли перевозить на борту "Новочеркасска"

В сети предполагали, что большой десантный корабль "Новочеркасск" мог перевозить дроны-камикадзе типа "Шахед". Вместе с тем, спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что судно могло перевозить грузы, предназначенные для оккупантов в Крыму.

"Корабль взрывается хорошо, горит хорошо. Посмотрим, может, нам больше расскажут наши разведки, что именно там было и каким образом была проведена эта блестящая операция. Потому что, разумеется, детализации, пожалуй, не будет сразу", – подчеркнул он.

Мнения, что на борту "Новочеркасска" могли перевозить вооружение, придерживается и заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он добавил, что оккупанты неоднократно хвастались, как кораблями доставляют вооружение и технику для российских военных.

Позже в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что на борту действительно был ценный груз – иранские "Шахеды", которыми россияне атакуют Украину.