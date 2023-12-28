Як повідомили у Повітряних силах, уразили "Новочеркаськ" у Федосії з тактично авіації. Українські пілоти завдали удару по судну крилатими ракетами.

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З якою метою росіяни використовували "Новочеркаськ"

У розвідці Великої Британії заявляють, що, швидше за все, ВДК "Новочеркаськ" перевозив вибухонебезпечний вантаж. Коли ж корабель атакували, то виник потужний вторинний вибух. До такого висновку у Міноборони Великої Британії прийшли, проаналізувавши дані з відкритих джерел.

Росія вже втратила три великі десантні кораблі. Перше судно "Саратов" затонуло 24 березня 2022 року під час удару по порту в окупованому Бердянську. Тоді ж пошкоджено було й "Новочеркаськ". Інше судно "Мінськ" – було функціонально знищене 13 вересня 2023 року. Окрім того, ймовірно, ще два ВДК Чорноморського флоту Росії пошкоджено.

Як стверджують у розвідці, Росія планувала використати свої ВДК для проведення значних морських десантів під час вторгнення та подвоїла кількість цих суден у Чорному морі під час підготовки до війни. Однак, війна затягнулася, чого окупанти не очікували, а тому кораблі почали використовувати з новою метою.

Оскільки війна затягнулася, кораблі стали частіше використовуватися для надання логістичної підтримки. Це важлива роль, оскільки вона посилює життєво важливе та відносно тендітне автомобільне та залізничне сполучення Кримським мостом, який пов'язує Крим з Росією,

– зазначили у розвідці Британії.

Що могли перевозити на борту "Новочеркаська"

У мережі припускали, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" міг перевозити дрони-камікадзе типу "Шахед". Разом з тим, речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що судно могло перевозити вантажі, призначені для окупантів в Криму.

"Корабель вибухає гарно, горить гарно. Подивимося, може, нам більше розкажуть наші розвідки, що саме там було і в який спосіб було проведено цю блискучу операцію. Тому що, зрозуміло, деталізації, мабуть, не буде одразу", – підкреслив він.

Думки, що на борту "Новочеркаська" могли перевозити озброєння дотримується й заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Він додав, що окупанти неодноразово вихвалялися, як кораблями доставляють озброєння та техніку для російських військових.

Згодом у Центрі стратегічних комунікацій підтвердили, що на борту дійсно був цінний груз – іранські "Шахеди", якими росіяни атакують Україну.