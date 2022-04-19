Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Информацию подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Гайдай о пожарах в Луганске

Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты нацелились на шахту.

К счастью, спасатели смогли вовремя добраться до места возгорания и потушить его. Тление угля еще продолжается, но пожар локализирован,

– добавил он.

Он добавил, что в Лисичанске ликвидировали возгорание в двух частных домах, а в Кременной в результате вражеских обстрелов произошло 5 пожаров – все в частных домах.

Ранее Гайдай рассказал, что ВСУ отошли от Кременной, поскольку враг четко знал об их позициях и сравнял их с землей. В то же время глава ОВА подчеркнул, что с начала войны Луганщину покинуло 80% населения.

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