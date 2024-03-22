Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус в выступлении на 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности заявил, что наше государство сможет сдержать российское наступление и перехватить инициативу, если Конгресс США примет решение о выделении военной помощи. Споры в США идут уже несколько месяцев.
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В США существует двухпартийная поддержка Украины
Он отметил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон давал "обнадеживающие комментарии" относительно голосования о помощи нашему государству.
Не знаю, когда будет решение. Но, надеюсь, в следующие несколько недель правильное решение будет принято,
– подчеркнул Петреус.
Он считает, что помощь даст Украине возможность перехватить инициативу на поле боя, а уже в конце этого года или в начале следующего перейти в наступление.
США не допустят, чтобы Украина проиграла
- Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла России в полномасштабной войне. Коалиция этого не позволит. Об этом на заседании "Рамштайн" заявил глава Пентагона. Ллойд Остин отметил, условия, в которых ведут бой украинские воины, являются чрезвычайно тяжелыми.
- Глава Пентагона отметил, что Украина может остановить Путина. Однако Запад должен это обеспечить. Кроме того, чиновник отметил, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.
- Он отметил, что США солидарны с народом Украины.