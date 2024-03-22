Экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус в выступлении на 16-м ежегодном Киевском форуме по безопасности заявил, что наше государство сможет сдержать российское наступление и перехватить инициативу, если Конгресс США примет решение о выделении военной помощи. Споры в США идут уже несколько месяцев.

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В США существует двухпартийная поддержка Украины

Он отметил, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон давал "обнадеживающие комментарии" относительно голосования о помощи нашему государству.

Не знаю, когда будет решение. Но, надеюсь, в следующие несколько недель правильное решение будет принято,

– подчеркнул Петреус.

Он считает, что помощь даст Украине возможность перехватить инициативу на поле боя, а уже в конце этого года или в начале следующего перейти в наступление.

США не допустят, чтобы Украина проиграла