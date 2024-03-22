Ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус у виступі на 16-му щорічному Київському безпековому форумі заявив, що наша держава зможе стримати російський наступ і перехопити ініціативу, якщо Конгрес США ухвалить рішення про виділення військової допомоги. Суперечки в США точаться уже кілька місяців.

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Він зазначив, що спікер Палати представників Майк Джонсон давав "обнадійливі коментарі" стосовно голосування про допомогу нашій державі.

Не знаю, коли буде рішення. Але, сподіваюся, у наступні кілька тижнів правильне рішення буде прийняте,

– підкреслив Петреус.

Він вважає, що допомога дасть Україні змогу перехопити ініціативу на полі бою, а вже в кінці цього року або на початку наступного перейти в наступ.

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