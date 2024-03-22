Ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус у виступі на 16-му щорічному Київському безпековому форумі заявив, що наша держава зможе стримати російський наступ і перехопити ініціативу, якщо Конгрес США ухвалить рішення про виділення військової допомоги. Суперечки в США точаться уже кілька місяців.
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В США існує двопартійна підтримка України
Він зазначив, що спікер Палати представників Майк Джонсон давав "обнадійливі коментарі" стосовно голосування про допомогу нашій державі.
Не знаю, коли буде рішення. Але, сподіваюся, у наступні кілька тижнів правильне рішення буде прийняте,
– підкреслив Петреус.
Він вважає, що допомога дасть Україні змогу перехопити ініціативу на полі бою, а вже в кінці цього року або на початку наступного перейти в наступ.
США не допустять, щоб Україна програла
- Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла Росії у повномасштабній війні. Коаліція цього не дозволить. Про це на засіданні "Рамштайну" заявив голова Пентагону. Ллойд Остін наголосив, умови, в яких ведуть бій українські воїни, є надзвичайно важкими.
- Голова Пентагону наголосив, що Україна може зупинити Путіна. Однак, Захід має це забезпечити. Окрім того, посадовець зауважив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.
- Він наголосив, що США солідарні з народом України.