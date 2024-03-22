У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" – бійці 53 ОМБр, які обороняли Авдіївку. Вони утримували один з флангів фронту на цьому напрямку, а у лютому 2024 року їм довелося прикривати відхід наших оборонців з оточення.

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Були ті, що виганяли з міста

Військовий Олексій із позивним "Жила" розповів, що про відхід з міста бійці дізналися тоді, коли уже вийшли. Згодом вони дізналися, що на своїй позиції захисники стояли останні, а "сусідів" вже не було.

Коли виходили, через наші голови все летіло в бік міста, включно із дронами. Кілька разів поруч прилітали КАБи (керовані авіабомби),

– згадує боєць "Старий", у цивільному житті Євген.

"Жила" розповів про умови, в яких хлопцям доводилося боронити місто. За його словами, їжі та припасів вистачало, однак бракувало "нервів".

"Коли довго не спиш, починаються звукові галюцинації – ніби хтось лазить по посадці. А ще – нестерпно бачити, що такі ж люди, як ти, сунуть, аби вбити тебе", – каже боєць.

Також чоловіки розповіли про цивільних, які лишались в Авдіївці – навіть коли за місто точились бої.

Були такі, що виганяли нас з міста – мовляв, це все через нас. Хто хотів – виїхав, а це так звані "ждуни". Вони зливали росіянам наші позиції, де ми живемо. Одного разу сфотографували міномет і почали комусь дзвонити. Наші хлопці міномет забрали, а вже ввечері туди прилетіла ракета,

– каже "Старий".

Захопивши Авдіївку, росіяни отримали певну перевагу на полі бою. "Жила" каже, що тепер окупантам простіше підвозити боєкомплект та людей.

"Вони спіймали кураж та тиснуть на наші позиції великою кількістю живої сили та техніки. Зараз вони мають дев’ятиповерхівки, завдяки яким контролюють виїзд з Орлівки (село на підступах до Авдіївки). Фактично, росіяни зараз мають "висоту", – додає "Старий".

Хлопці не шкодують, що довелося вийти з міста, адже завдяки цьому вдалося зберегти життя багатьох бійців. Але зізнаються, що хочуть на відпочинок.

Нестерпно важко. Спочатку ти псуєш собі нерви на позиціях, а потім повертаєшся до цивільного життя і не знаєш, що робити далі. Хочеться хоча б місяць-два побути з рідними,

– каже "Жила".

Водночас українські прикордонні війська продемонстрували дії своїх відділів під час зіткнень в Авдіївці, детально описавши останні дні захисту населеного пункту. Протягом чотирьох місяців збройні сили Росії зазнали втрат, що склали понад 40 тисяч солдатів та сотні одиниць броньованої техніки.